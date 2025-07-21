شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح جهود مبادرة إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 والتى شملت :-

- إجراء 2 مليون و783 ألفاً و916 عملية جراحية.

- استقبال 290 ألفًا و226 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

- متابعة بلغت 257 ألفًا و600 حالة بداية من أول يوليو 2023 وحتى الثامن من يوليو من العام الجاري.

- خدمات المبادرة مجانية بالكامل والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية.

- التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني

http://wlms.smcegy.com /



مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار



