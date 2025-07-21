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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة توجه رسائل هامة لمرضى القلب وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 21 يوليو 2025 10:26 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لـ مرضى القلب وضغط الدم للحفاظ على صحتهم والتى تضمنت :-
- الابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية مثل اللحوم المملحة والمخللات
- الإكثار من شرب السوائل
- تناول الخضار والفواكه الطازجة
- الإقلال من شرب المنبهات
إنفوجراف
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