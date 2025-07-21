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إنفوجراف.. وزارة الصحة توجه رسائل هامة لمرضى القلب وضغط الدم

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 21 يوليو 2025 10:26 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لـ مرضى القلب وضغط الدم للحفاظ على صحتهم والتى تضمنت :-

- الابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية مثل اللحوم المملحة والمخللات

- الإكثار من شرب السوائل

- تناول الخضار والفواكه الطازجة

- الإقلال من شرب المنبهات


إنفوجراف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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