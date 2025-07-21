شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم لقاء مع 1200 شاب فى بنى مزار والبهنسا والان مع تفاصيل الخبر

نظمت خدمة الجامعيين في إيبارشية بني مزار والبهنسا، أمس الأحد، لقاءً مخصصًا للشباب والشابات في مرحلة الجامعة، تحت عنوان "سراج لرجلي كلامك"، وذلك في كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول ببني مزار (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية، وبمشاركة أكثر من 1200 شاب وشابة من الطلاب الجامعيين من مختلف كنائس الإيبارشية.

حاضر في اللقاء إلى جانب نيافة الأنبا أنيانوس، نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، بالإضافة إلى الراهب القمص لعازر المحرقي من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وعقب انتهائها قام صاحبا النيافة بزيارة مزار مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس أسقف الإيبارشية المتنيح.