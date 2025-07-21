شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يدشن معمل المحاكاة الطبى لتعزيز كفاءة الخدمة بمحافطة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان توجه اليوم الإثنين، إلى محافظة الإسماعيلية لافتتاح وتدشين معمل المحاكاة الطبى فى محافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية.

وتابعت وزارة الصحة السكان: "الدكتور خالد عبد الغفار يقوم بجولة تفقدية لمستشفيات ووحدات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، لمتابعة مستوى تقديم الخدمات الصحية، والاطلاع على جودة الأداء وسير العمل فى المنشآت الطبية، بهدف ضمان تقديم رعاية صحية متميزة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبى احتياجات المواطنين".

وتأتى الجولة فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والوقوف على سير العمل داخل المنشآت الصحية، وتفقد مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.

وتشمل الجولة زيارة كل من مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد الصروح الطبية الكبرى التابعة للهيئة، ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، إلى جانب المركز الدولى للتأهيل والطب الرياضى المقرر تشغيله لتقديم خدمات متكاملة فى مجال التأهيل الطبى والرياضي، ومستشفى الأورام، بالإضافة إلى زيارة مركز طب أسرة المعمل المشترك (العرايشية)، ومركز طب أسرة المحسمة القديمة كنموذجين للرعاية الأولية المتكاملة، ومستشفى التل الكبير.

وتعكس الجولة حرص الدولة على دعم البنية التحتية الصحية بالمحافظات المستفيدة من منظومة التأمين الصحى الشامل، وتحقيق أعلى معايير الجودة فى تقديم الخدمات الطبية، بما يسهم فى تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".