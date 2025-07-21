شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر وزارة العمل لحماية عمال الديلفري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، التي تستهدف في مرحلتها الأولى توفير الحماية والرعاية المهنية لعمالة توصيل الطلبات "الديلفري".

يأتي إطلاق الحملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن برنامج الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية والبيئة الآمنة للفئات الأكثر احتياجا، وتوفير بيئة عمل لائقة تضمن الكرامة والسلامة المهنية.

وشهد المؤتمر حضور ممثلي عدد من الشركات العاملة في قطاع توصيل الطلبات، حيث تم استعراض التحديات التى تواجه هذه الفئة، وطرح الحلول المقترحة لتوفير الحماية اللازمة لهم، بما يشمل توفير مهمات الوقاية الشخصية، وتدابير السلامة المهنية، والتأمين ضد الحوادث.

ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر عن الخطة التفتيشية المتكاملة التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق معايير الأمان الوظيفي وتحسين ظروف العمل لعمال "الديلفري"، حيث تمثل هذه الحملة تمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق كل عامل على أرض مصر.