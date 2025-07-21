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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 21 -7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 21 -7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، اليوم الإثنين 21-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الطماطم 7 جنيهات 


البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎البطاطس 13 جنيها

الجزر 25 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 18 جنيها

الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها .

الكوسة بـ 14جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 12جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.

الفلفل الألوان بـ 28 جنيها .

الليمون بـ 30 جنيها .

الموز البلدي بـ 45 جنيه.

عنب احمر بـ 50 جنيها.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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