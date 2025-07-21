شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تضبط سلعا مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة على جميع السلع، وضبط الأسواق وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات وسلع مغشوشة وغير مطابق للمواصفات، واوكازيون وهمي وبيع بازيد من السعر المدون على العبوة.

وتضمنت طن دقيق، و 225 كجم لحوم ،و 625 كجم ارز ، و٣٩٠ زجاجة زيت، و٣٠٠ كجم سكر ، وقد تم تحرير ١٢٥٣ محضرًا ، وفي مجال المواد البترولية ضبط ٣٩ طن غاز صب، ١١ ألف لتر سولار، و٤٨٥٦ لتر بنزين ٨٠، و١٦٧٨ لتر بنزين ٩٢، و١٥٠ اسطوانة غاز تجارية، و٨٠ أسطوانة غاز منزلية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة .