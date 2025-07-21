شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس احتفالية ذكرى رحيل الأنبا مكاري بمسرح الأنبا رويس والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الآن، فعاليات الاحتفالية الرسمية لإحياء الذكرى السنوية لنياحة نيافة الأنبا مكاري، أسقف سيناء، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من أحبار المجمع المقدس.

وتبدأ الاحتفالية بكلمة ترحيبية، تخللتها فقرات تسبيح وترانيم روحية، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي يوثق المسيرة الرهبانية والخدمية لنيافة الأنبا مكاري، الذي عرف بروحه الوديعة وتعليمه العميق، وخدمته الراعوية التي امتدت لعقود في الرهبنة والكهنوت.

ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس كلمة مؤثرة، عبّر خلالها عن محبته وتقديره للأنبا مكاري، مؤكدًا أن الكنيسة فقدت أحد أبنائها الأمناء، الذين زرعوا بالكلمة والمحبة في قلوب أبنائهم. وأضاف قداسته: "نيافة الأنبا مكاري كان راهبًا مصليًا، وأسقفًا خادمًا، وإنسانًا محبًا عاش الإنجيل في حياته اليومية".

وشهدت الاحتفالية حضورًا واسعًا من الكهنة والرهبان والخدام وأبناء إيبارشية شبرا الجنوبية، الذين توافدوا لتكريم ذكرى أسقفهم المحبوب، وسط أجواء من التأمل والوفاء لمسيرة أحد رموز الكنيسة المعاصرين.