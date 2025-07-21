شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد قائمة الطلاب الراسبين بسبب الغش بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من قائمة الطلاب الراسبين بنتيجة الثانوية العامة بسبب محاضر الغش وتصوير ورق الأسئلة ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أطار الاستعدادات النهائية لتجهيز نتيجة الثانوية العامة واعتمادها.



وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث سيتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.