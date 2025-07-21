شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تصدر بيانا لتوضيح حقيقة فيديو مشادة بين مشرف قطار وطالب والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة السكة الحديد، بيانا بخصوص الفيديو الذي تم نشره عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والخاص بحدوث مشادة بين أحد مشرفي القطارات وأحد الطلبة، فقد قامت الهيئة باستدعاء مشرف القطار ويدعى أسامة عبدالعزيز كامل سليم، وتم التحقيق معه بشأن هذه الواقعة، وتبين أن هذه الواقعة حدثت يوم ١٨/ ٧/ ٢٠٢٢ منذ 3 سنوات بمحطة زفتى على قطار 246 ركاب الزقازيق طنطا والراكب كان مخالفا باشتراك منتهي ويحاول الهروب لعدم دفع قيمة الاشتراك المنتهي بقيمة 2720 جنيها.

كما تؤكد الهيئة على ان التعليمات الصادرة لكافة العاملين بالهيئة على الاحترام التام لكل الركاب والتسابق لخدمتهم وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وان يكون التعامل مع الركاب في كافة المواقف وفقا للاطر والضوابط القانونية خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية والتي اصبحت ملموسة على ارض الواقع

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدم الانسياق وراء الاخبار المغلوطة والشائعات والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة.

