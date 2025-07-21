شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا مصر.. رسائل شكر من السودانيين خلال رحلة العودة إلى بلادهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد المشرفين على تنظيم قطار السودانيين أنه تم توفير وجبات مجانية للركاب بالقطار، وكذلك وجبات بالأتوبيسات التى تنقلهم من أسوان للمناطق المختلفة بالسودان.

قطار عودة السودانيين من القاهرة إلى أسوان برسالة "شكراً مصر"

وارتدى المنظمين ملابس كتب عليها شكر مصر، كما تم طباعة جملة شكرا مصر على حقائب الوجبات، وهى بمثابة رسالة شكر على ما لقوه من ترحيب في بلدهم الثاني مصر.

وانطلق القطار المخصص للإخوة السودانيين للإنطلاق من محطة مصر بالقاهرة، لأسوان ضمن أفواج عودة السودانيين طواعية إلى بلدهم السودان.

وشغلت هيئة السكة الحديد، قطار مخصوص لتسهيل العودة الطوعية للأخوة السودانيين وذويهم لوطنهم، حيث أكدت وزارة النقل أن ذلك يأتى في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة ، وفى إطار تنفيذ السكة الحديد لكافة الاجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة.

قطار مخصوص من القاهرة إلى أسوان لخدمة الأشقاء السودانيين 21 يوليو 2025

وتقرر تشغيل قطار مخصوص 1940 ( ثالثة مكيفة ) من القاهرة إلى أسوان يوم الإثنين الموافق 21 / 7 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:00 ويصل أسوان الساعة 23:00 طبقاً للجدول المرفق ، على أن يعود بقطار رقم 1945 ( ثالثة مكيفة ) من أسوان إلى القاهرة لجمهور الركاب يوم الثلاثاء الموافق 22 / 7 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 07:50 ويصل القاهرة الساعة 21:50 طبقاً للجدول المرفق .

ويأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة فى وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم بسلامة الله الى ميناء السد العالى النهرى .

وتمنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لأشقائنا السودانيين رحلة آمنة ، وعودة كريمة إلى وطنهم.



أثناء استعداد الأشقاء إلى رحلة العودة



استعداد الأخوة السودانيين للعودة إلى وطنهم



استقلال السودانيين القطار المتجه لأسوان



أفواج عودة السودانيين طواعية إلى بلدهم السودان



الأخوة السودانيين على أتم استعداد



الأخوة السودانيين الأشقاء



الأخوة السودانيين في قطار العودة



العلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة