شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لمشروعات التنمية فى تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، على الدعم الكامل الذى توليه الحكومة المصرية لدعم مشروعات التنمية فى تشاد، لاسيما فى مجالات البنية التحتية، الطاقة، التعليم، الصحة، الزراعة، وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال توقف وزير الخارجية اليوم الاثنين، قبيل بدء جولته في غرب إفريقيا - في العاصمة التشادية نجامينا، حيث التقى مع وزير خارجية تشاد عبد الله صابر فضل..وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الساحل والقرن الإفريقي وتداعياتها على استقرار القارة.

وأثنى الوزير عبد العاطي على التطور الذي تشهده العلاقات المصرية التشادية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تولي أولوية متقدمة لإنجاز مشروع الطريق البري بين مصر وتشاد، لتعزيز التبادل التجاري وتيسير حركة الأفراد والبضائع بين البلدين، وأعرب عن استعداد الشركات المصرية لدعم جهود تشاد في إنشاء السدود وآبار حصاد الأمطار.

كما أكد على الاهتمام بدعم تشاد في تأسيس معهد للدراسات الدبلوماسية لتأهيل الكوادر التشادية، معربا عن التطلع لاستكمال الأعمال لتدشين مقر جامعة الإسكندرية في نجامينا في أقرب فرصة.