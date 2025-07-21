شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2025.. تحديد قائمة الأوائل من جميع الشعب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترولات حددت قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصحيح ورصد وتجميع الدرجات لطلاب الثانوية العامة استعداداً لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال الساعات القادمة، حيث تم تحديد قائمة الطلاب المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات من قبل الكنترولات على أن تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 طلاب من شعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية وطلاب الدمج ومدارس المتفوقين.

نتيجة الثانوية العامة 2025 على الخليج 365 خلال ساعات برقم الجلوس

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث سيتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.