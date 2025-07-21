شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2025.. انتهاء رصد الدرجات ومنح درجات الرأفة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم، إنَه تمّ الانتهاء من رصد وتقدير الدرجات وتطبيق درجات الرأفة بـ نتيجة الثانوية العامة 2025، والنتيجة بمرحلة التجميع النهائي وتجهيزها في شكلها النهائي، لتحديد أسماء الأوائل خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يتم تجهيز نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة، كما شددت الوزارة على أن درجات الرأفة يتم منحها وفقاً لقواعد وضوابط محددة وليس بشكل عشوائي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر الخليج 365 برقم الجلوس

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث سيتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى، حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.