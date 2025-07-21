شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة لتقديم التهنئة بتوليه المنصب والان مع تفاصيل الخبر

استقبل صباح اليوم المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور بعض من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة مجلس الدولة، لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة المجلس، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تهانيه للمستشار أسامة شلبي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، مؤكدًا على دور مجلس الدولة في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وثمّن المستشار أسامة شلبي عن تقديره لهذه الزيارة الطيبة، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم وتنمية الشباب المصري، وتعزيز القيم الوطنية من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأكد شلبي عن خالص شكره للدكتور أشرف صبحي متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الشباب والرياضة، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.



المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشباب والرياضة (1)