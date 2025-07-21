شكرا لقرائتكم خبر عن بعوض مصاب بفيروس يجتاح إيلات المحتلة.. وصحة إسرائيل تحذر المستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم (الاثنين) عن اصطياد بعوض مصاب بفيروس غرب النيل في إيلات المحتلة، ودعتا السلطات المحلية إلى تكثيف إجراءات الوقاية والرصد والتوعية والتطهير.

ووفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، سُجِّلت حالة إصابة واحدة في وسط البلاد منذ بداية العام، بحسب بيان.

أوضح الدكتور شاي رايشر، مدير إدارة مكافحة الآفات والقضاء عليها بوزارة حماية البيئة: "ندعو الجمهور إلى حماية أنفسهم من البعوض وفقًا لإرشادات الوزارة، وذلك للحد من خطر التعرض للدغات البعوض الحامل للفيروس. ويتطلب الأمر تعاون جميع الأطراف لتجفيف ومعالجة مواقع تكاثر البعوض، وتقليل أعداده، وبالتالي تجنب اللدغات والأمراض غير الضرورية".

وفي أول يوليو اجتاحت اسراب من الذباب العديد من المناطق الإسرائيلية الراقية، ما أدى إلى حالة من القلق والخوف بين المستوطنين الإسرائيليين، في حي "أور يام" الراقي الجديد في منطقة "أور عقيفا" التي تقع في مدينة حيفا بمحاذاة مدينة قيسارية المحتلة، كما أن الذباب انتقل إلى المنازل في ظل تخوف حاد من انتقال بكتيريا خطيرة تُسبب مشاكل هضمية وتنفسية للسكان.

حينها وقالت سلطات الاحتلال إن الذباب تأتي هذه الجراثيم من مصادر ملوثة، مثل مياه الصرف الصحي والعفن والمياه الراكدة، وعندما تستقر على الطعام والشراب والملابس والفراش، فإنها تنقل بكتيريا خطيرة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا وغيرها، وينتج عن ذلك مشاكل مثل الإسهال والقيء وآلام البطن وردود فعل هضمية حادة بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث ردود فعل تنفسية مثل ضيق التنفس وتهيج الحلق وحكة الجلد والطفح الجلدي وغيرها.