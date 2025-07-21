شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع: شراكة مصرية صينية لتصنيع أجهزة الأشعة بنسبة مكون محلي 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة وقعت مؤخرًا عقد شراكة مع شركة صينية كبرى متخصصة في الصناعات الطبية، لإنشاء شركة جديدة تحت اسم "الشركة العربية الصينية للصناعات الطبية"، وذلك لتصنيع أجهزة الأشعة المتقدمة على أرض مصر.

وأوضح عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة، وتحديدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين الصناعة ودعم التصنيع المحلي. وأشار إلى أن إنتاج الأجهزة سيبدأ بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%، على أن ترتفع تدريجيًا مع تقدم مراحل المشروع.

وأضاف أن الأجهزة التي ستُصنّع تشمل الأشعة السينية، وأشعة الرنين المغناطيسي، والمقطعية، والعلاج الإشعاعي، مؤكدًا أن الشراكة مع الشركة الصينية تتيح الحصول على علامات الجودة الأوروبية والأمريكية، ما يفتح الباب لتصدير المنتجات للأسواق العربية والأفريقية خلال الفترة المقبلة.