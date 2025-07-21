شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بالبيان الصادر عن 25 دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر اليوم عن وزراء خارجية ٢٥ دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وادانة للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة ومنع الاحتلال الاسرائيلي توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين.

اكدت جمهورية مصر العربية دعمها بشكل كامل موقف الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى "مدينة إنسانية"، وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني. كما ترحب بما تضمنه البيان من رفض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وللعنف الذى يرتكبه المستوطنون الاسرائيليون.

واكدت مصر على استمرار جهودها الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، وتشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي للمزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم مسار سياسي واضح وفعال لإرساء السلام بصورة دائمة في الشرق الأوسط.