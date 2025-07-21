شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس القومي للمرأة تزور البحيرة لمتابعة أنشطة وبرامج المجلس بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

قامت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بزيارة رسمية إلى محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، وكانت في استقبالها الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، بحضور الدكتورة نسرين البغدادى - نائبة رئيسة المجلس، والمهندسة زكية رشاد - مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وشنتال رامى- مدير عام قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلى، والدكتورة رشا فوزى - مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحيه والمبادرات ، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة.

وأكدت المستشارة أمل عمار سعادتها بهذه الزيارة لمحافظة البحيرة، ووجهت خالص الشكر والتقدير الى الدكتورة جاكلين عازر لجهودها الحثيثة لدعم قضايا المرأة بالمحافظة، وتعاونها المثمر مع فرع المجلس بالمحافظة.

هذا وقد رحّبت الدكتورة جاكلين عازر بالمستشارة أمل عمار والوفد المرافق لها، مؤكدة أن محافظة البحيرة تضع على رأس أولوياتها دعم المرأة الريفية وتوفير كل السبل لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز دورها كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في القرى والمناطق المستهدفة ضمن مبادرات "حياة كريمة".



ومن المقرر أن تتضمن الزيارة جولة ميدانية لمتابعة أنشطة وبرامج المجلس على أرض الواقع وتفقد مشغل البحراوية بالقرية، وعقد اجتماع موسع بالقاعه الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور قيادات المحافظة ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة جهود المجلس في تنفيذ مبادرة "معًا... بالوعي نحميها"، التي تهدف إلى رفع وعي المرأة والأسرة المصرية بقضايا التنمية والمواطنة والصحة والتعليم ومناهضة العنف.