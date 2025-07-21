شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت يستقبل كامل الوزير لدعم التعاون بين البلدين الشقيقين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصرى ، وبحضور معالي الدكتورة نورة المشعان وزير الأشغال العامة والنقل بدولة الكويت السفير اسامة شلتوت سفير مصر في الكويت والمستشارة نورا عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت.

فى مستهل اللقاء، رحب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، بالفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصرى فى زيارته لبلده الثاني الكويت، مشيداً بالدور المصري الداعم لمختلف قضايا الأمة العربية، وبحكمة قيادتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما يتم طرحه من أفكار ومبادرات تسهم فى تعزيز وحدة الأمة العربية، ذلك على الرغم من التحديات الاقليمية التى تواجهها. مؤكدا ان هذه الزيارة تعد مصداقاً للعلاقة الأخوية الكويتية المصرية التى تمثل حجر الأساس فى خدمة شعوبنا الشقيقة، كما أنها تعكس حرص قيادة البلدين على زيادة حجم التعاون المشترك وأن الكويت دائما ترحب بالجانب المصري للمشاركة والتعاون في مختلف المجالات.



ومن جانبه، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، امير الكويت وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وإلى الشعب الكويتي الشقيق معربا عن تقديره الكامل لإتاحة الفرصة له، لمقابلة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت مشيدا بالمواقف القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين ومشيرا الى زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكويت خلال الفترة من ١٤ - ١٥ أبريل ٢٠٢٥ ، وزيارة الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى فبراير ۲۰۲٥ ، واستقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت "الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح" في أول زيارة له لمصر في ابريل 2024.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بالعمل على زيادة حجم التعاون المشترك مع دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات خاصة مع العلاقات التاريخية والقوية بين الجانبين كما استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري، وجهود مصر لتحسين المناخ الاستثماري، والمشروعات القومية العملاقة التي نفذتها مصر لاسيما في مجال النقل وجهود ومبادرات وزارتى النقل والصناعة الهادفة إلى تطوير قطاعي النقل والصناعة في مصر مضيفا أن وفد الشركات المصري الذي حضر إلى الكويت والذي يضم رؤساء17 شركة متخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب الكويتي في تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البينية الأساسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية بأسعار مناسبة جدا وبقياسات الجودة العالية ووفقا للمخططات الزمنية المحددة وبالسرعة المطلوبةوبما يتوافر مع الأولويات والمعايير الكويتية.



مؤكدا على أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في مختلف المجالات وخاصة في مجال الموانئ البحرية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية وكذلك فرص استثمارية واعدةفي قطاع الصناعة في مصر من الممكن أن تشكل نقطة انطلاقة قوية للتعاون المشترك.