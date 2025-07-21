شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير مستشفيات الأورام والتل الكبير ومركز طب الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مشروع تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، ومركز طب أسرة المحسمة القديمة، ومشروع تطوير مستشفى التل الكبير التخصصي، يرافقه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة التفقدية التى قام بها اليوم الإثنين لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة المنشآت الطبية فى مختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى لأهم إحصائيات الخدمات العلاجية المقدمة فى ظل أعمال التطوير الشامل لمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، الذى يقدم خدمات علاجية متكاملة لآلاف المرضى خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025.

وقال "عبدالغفار" أن إجمالى المترددين على العيادات الخارجية بلغ 21,965 مريضًا، كما تم تسجيل 10,863 حالة كشف أورام، إلى جانب إجراء 3,093 جلسة علاج كيميائي، و259 جلسة علاج ذرى باستخدام اليود المشع.

وتابع "عبدالغفار" أن المستشفى أجرى 1,255 فحصًا باستخدام تقنية PET CT، و280 حالة مسح ذرى باستخدام جهاز Gamma، بالإضافة إلى 5,371 حالة أشعة طبية، و16,091 تحليلًا طبيًا، وذلك فى إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية المتخصصة لمرضى الأورام خلال فترة التطوير.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استمع أيضا إلى شرح تفصيلى لمشروع تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، الذى يقع على مساحة 10,000 متر مربع، ويتكون من 6 مبانٍ تشمل (العيادات الخارجية، الأشعة، المعامل، العلاج الإشعاعي، المبنى الإداري، الخدمات المتكاملة، وسكن للأطباء). ويضم المشروع 59 سرير إقامة داخلية، و23 سرير رعاية مركزة، و21 سرير طوارئ، و29 سريرًا بالعيادات، و12 سرير إفاقة، إلى جانب 4 أسرّة لعزل اليود، و16 سريرًا للعلاج الكيميائي، و4 كبسولات عمليات، و4 أجنحة مناظير، بما يعكس تكامل الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن سعة المستشفى فى المبنى الرئيسى قبل التطوير كانت 90 سريرًا، وارتفعت بعد التطوير إلى 172 سريرًا، موزعة على 17 سريرًا بالدور الأرضي، و30 سريرًا بالدور الأول، و19 سريرًا بالدور الثاني، و35 سريرًا بالدور الثالث، وقد وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد أيضا مركز طب أسرة المحسمة القديمة، حيث شملت الجولة الصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية الأساسية، كما تابع سير العمل بغرفة التطعيمات، مشددًا على أهمية تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى جودة وتحسين سبل الحصول عليها، واطمأن على أعداد السيدات المترددات على غرفة تنظيم الأسرة، مؤكدًا على دورها فى تعزيز التوعية الصحية المجتمعية.

كما تفقد غرفة المبادرات الرئاسية والمشورة النفسية، إلى جانب غرفة الأسنان التى تضم خدمات التقويم العلاجى والتجميلي، بما يعكس تطوير منظومة الرعاية الأولية، انتظام الطواقم الطبية والإدارية وعدد المترددين بالمركز فى ذلك اليوم، وتابع آلية التسجيل الإلكترونى على المنظومة، موجهًا بمواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الوزير تفقد مشروع تطوير مستشفى التل الكبير التخصصي، حيث اطمأن على جاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات الحديثة، وشملت الجولة تفقد العيادات الخارجية (الرمد، الأسنان، الأنف والأذن)، وغرف العمليات، والعناية المركزة، وغرف إقامة المرضى، والحضّانات، ووحدة الغسيل الكلوي، وأقسام ملاحظة الرجال والسيدات، حيث تأكد من جاهزية الأجهزة الطبية الجديدة فى جميع الأقسام، واستعرض مدى جاهزيتها لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

كما استمع إلى شرح تفصيلى للمشروع، حيث تبلغ مساحة أرض المستشفى 11,020 مترًا مربعًا، فى حين تصل المساحة الإجمالية للمبانى إلى 6,428 مترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تبلغ 169 سريرًا، تشمل 96 سرير إقامة داخلية، و16 سرير حضّانات، و8 أسرة لحديثى الولادة، و18 سرير رعاية مركزة، و31 سريرًا للغسيل الكلوي.

وأضاف "عبدالغفار" أن المستشفى يضم 5 غرف عمليات كبرى، منها غرف للجراحة العامة وأخرى لأمراض النساء، بالإضافة إلى 2 كشك ولادة و2 غرفة مناظير، ويحتوى قسم العناية المركزة على 18 سريرًا مجهزًا بأحدث المعايير، فضلًا عن قسم الغسيل الكلوى الذى يضم 31 ماكينة، و14 عيادة خارجية لخدمات التخصصات المختلفة.

وأكد "عبدالغفار" أن المستشفى يحتوى على مجموعة متكاملة من الخدمات المساندة، تشمل المغسلة، التعقيم المركزي، المطبخ، المشرحة، محطة معالجة مياه، محطة غازات طبية، وتانك أكسجين بسعة 6000 لتر، إلى جانب 8 مصاعد داخل المبنى الرئيسى لتسهيل تنقل المرضى والفرق الطبية.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي. والدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.