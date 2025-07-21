شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كنيسة جديدة ورسامة شمامسة فى بوخوم بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

افتتح نيافة الأنبا دميان إيبارشية أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، أمس الأول، كنيسة قبطية جديدة في مدينة بوخوم تم الحصول عليها من الكنيسة الكاثوليكية الألمانية، في ظل التعاون وعلاقات المحبة بين الكنيسة القبطية هناك والكنيسة الكاثوليكية.

شارك في الافتتاح نيافة الأنبا ديسقورس، أسقف جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ. بحضور الأب ميشائيل لودفيج من الكنيسة الكاثوليكية الألمانية، ووفد من قيادات الكنيسة ذاتها.

وأقيم القداس الإلهي في الكنيسة التي سوف يتم تسميتها باسم السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس، وخلال القداس، رسم صاحبا النيافة الأنبا دميان والأنبا ديسقورس مجموعة من الشمامسة من أبناء الكنيسة في بوخوم. وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة والرهبان، والأراخنة والشعب.