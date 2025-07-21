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الملك رمسيس يخطف انتباه الألمان بمعرض المتحف المصرى الكبير فى برلين

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القاهرة - سامية سيد - رسالة برلين - محمد صبحى

الإثنين، 21 يوليو 2025 06:55 م

رصد ”الخليج 365” انبهار عدد من الشخصيات الألمانية المشاركة فى فعاليات افتتاح معرض المتحف المصرى الكبير الذى تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة بفرعها فى برلين، حيث حرص عدد من المشاركين على تصوير صورة الملك رمسيس وسط انتباه واندهاش والتقاط صور معه.

ووقف زوار المعرض من الألمان والأفارقة أمام حالة دهشة أمام صور الملك رمسيس ومجسمات المعرض التاريخية مما يؤكد أن الحضارة المصرية لاتزال تُذهل العالم بعد آلاف السنين.

وكان الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصرى الكبير، قد شهدوا افتتاح فعاليات معرض المتحف المصرى الكبير المقام بمقر الجامعة فرع برلين، بمشاركة وحضور عدد من السفراء الأوروبيين والعرب والأفارقة وكبار الشخصيات الألمانية والهيئات التعليمية بألمانيا، وعشرات الطلاب المصريين والألمان.

ويأتى تنظيم معرض المتحف المصرى الكبير، على هامش تنظيم الجامعة الألمانية فعاليات النسخة الثالثة لمعرض connects الذى تنظمه الجامعة للعام الثالث الألمانى .

ومن المقرر أن يتم إتاحة المعرض أمام الجمهور مجاناً، بداية من اليوم 21 يوليو وحتى نهاية الشهر الجارى لتستمر فعالياته لمدة 10 أيام.

 

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الملك رمسيس بالمتحف المصرى بالمانيا
الملك رمسيس بالمتحف المصرى بالمانيا

 

الملك رمسيس
الملك رمسيس

 


وأكد  الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تنظم هذا العام فعالية معرض المتحف المصرى الجديد فى مقر الجامعة ببرلين على هامش احتفالية النسخة الثالثة من معرض connects ، بهدف دعم السياحة المصرية والاقتصاد والتنمية فى مصر ، اذ أن المعرض يتضمن نبذة تاريخية عن المتحف ومساحته وما يضمه من مقتنيات بالإضافة إلى التعريف بعظمة المصريين وأنهم أول من اكتشفوا الأجهزة التعويضية .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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