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افتتاح معرض مركز الهوية البصرية لمحافظات مصر بالجامعة الألمانية ببرلين

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القاهرة - سامية سيد - رسالة برلين - محمد صبحى

الإثنين، 21 يوليو 2025 07:36 م

افتتح الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية ، والدكتور سامح سرور المشرف على المكتب الثقافى المصرى ببرلين ، معرض مركز الهوية البصرية للجامعة الذى يجمع الهوية البصرية للمحافظات التى نفذتها الجامعة الألمانية بإجمالى 7 محافظات.

وأكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، شعرنا بالفخر منذ التكليف الرئاسى لإعداد الهوية المصرية لمحافظات مصر ونعمل وفق أولوية الدولة وخطتها، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ الهوية البصرية ل7 محافظات فى جمهورية مصر العربية.


وقال الدكتور أشرف منصور ، ولدينا فى الجامعة مشروعات إعادة هوية الأقصر و الاسكندرية  والبحر الأحمر ، وربطه مع التصميم ، وهدفنا اظهار صورة مصر أمام العالم بما تمتلكه مصر من نوابغ فى مجال العمارة.

فيما قالت ياسمينا صالح  رئيس قسم الجرافيتي  بمركز هوية مصر نعمل على مشروع التجلي الأعظم للخروج بهوية التجلى الأعظم وكذلك هوية المطار والميادين واللوحات الارشادية بالمدينة وهذا مشروع مختلف لأن سانت كاترين محمية طبيعية وذات طابع معمارى وهوية مختلفة ونعمل على محافظة البحر الأحمر والهوية ليس عبارة عن تصميم " لوجو" ولكن نعمل على الشوارع والميادين والمطارات وكل مشروعاتنا ندرس طبيعة البشر فى كل محافظه ويتم مراعاة عاداتهم وتقاليدهم وإعداد هوية تمثلهم حتى يشعرون بالفخر من الهوية كونها تعزز الانتماء الوطنى للمحافظة .


وأكدت أن اعداد الهوية البصرية للمحافظة يتم على  أكثر من مرحلة بحثية، المرحلة الأولى تستهدف تجميع كل ما يخص المحافظة التى نعمل على إعداد الهوية البصرية لتكون متضمنة تاريخ المحافظة وخطتها ومرحلة بحثية ثانية للأماكن بكل محافظة وتنظيم اجتماعات مع المحافظة  واجتماعات مع فريق التصميم والعمارة.

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الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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