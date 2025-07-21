شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تستقبل رئيس جامعة بني سويف لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، اليوم الأثنين الموافق 21 يوليو 2025، الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوكالة والجامعة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

شهد اللقاء شرحا مفصلا قدمه الدكتور شريف صدقي عن الوكالة وما تمتلكه من إمكانيات ومعامل حديثه ومتطورة ،أعقبه توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بني سويف، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للعمل في قطاع الفضاء.

وفي ختام اللقاء، تبادل كلا الطرفين الدروع التذكارية، في إشارة إلى عمق العلاقة وتأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الفضاء وتطبيقاته المختلفة.

يهدف هذا التعاون إلى دعم الرؤية المستقبلية لمصر في مجال الفضاء، من خلال بناء القدرات وتطوير الكفاءات البشرية، وإجراء البحوث التطبيقية التي تخدم التنمية المستدامة في البلاد.



