شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقي مفوض الشئون السياسية بمفوضية الإيكواس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، بـ"عبد الفتاح موسى" مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإيكواس، مشيداً بما حققه التجمع من إنجازات ملموسة على صعيد دعم مسار الاندماج الإقليمي، لاسيما فيما يتعلق بضمان حرية انتقال الأفراد، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، إلى جانب جهوده الملموسة في ترسيخ السلم والأمن في إقليم غرب أفريقيا.

كما أكد وزير الخارجية والهجرة على ما يربط مصر تاريخياً من علاقات وثيقة مع الدول الأعضاء بالتجمع، مشدداً على استعداد مصر الدائم لمشاركة أشقائها في الإيكواس لما تمتلكه من خبرات وقدرات في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من الانتماء الأصيل لمصر للقارة الإفريقية، والتزامها الثابت بدعم ركائز الأمن والاستقرار، ودفع جهود التنمية في مختلف أنحاء القارة.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة العمل على بلورة صيغة عملية وبناءة للتنسيق والتعاون بين الإيكواس لمجابهة الإرهاب والتطرف. كما شدد على موقف مصر الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تنتشر في منطقة الساحل وغرب افريقيا، مؤكداً أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم والمساندة اللازمة لدول المنطقة في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأعرب عن استعداد مصر لتطوير تعاونها مع مفوضية الإيكواس في مجالات التدريب والتأهيل والدعم الفني للقوة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب استشراف أطر التعاون في التدابير الوقائية التي يمكن توظيفها في إطار الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع كافة الأبعاد الفكرية والتنموية والأمنية المرتبطة بالإرهاب، والتي تشمل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، والمصالحة المجتمعية والعدالة الانتقالية، ومكافحة التطرف.

فى هذا السياق، أشار الوزير عبد العاطي إلى الدور الرائد الذي يضطلع به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والذي يوفر برامج متخصصة لبناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع التحديات العابرة للحدود، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وكذلك الدور المحوري لـ الأزهر الشريف كمنارة دينية وفكرية تسهم في مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الاعتدال والتسامح، لاسيّما من خلال بعثاته في مختلف دول القارة.