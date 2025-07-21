شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين الجامعة الألمانية وغرفة الصناعة العربية الألمانية لدعم التعليم والان مع تفاصيل الخبر

وقّعت الجامعة الألمانية بالقاهرة اتفاقية تعاون مشترك بين مركز التعليم المستمر التابع لها وغرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية (Ghorfa) في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى التعاون الأكاديمي والتطبيقي على المستوى الدولي.

جاء توقيع الاتفاقية برعاية الدكتور أشرف منصور، المؤسس الأول للجامعة، و السفير المصري لدى ألمانيا الدكتور محمد البدري، إلى جانب 18 سفيرًا عربيًا، مما يعكس الزخم الدبلوماسي والدولي المصاحب لهذا الحدث.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الشركات والمؤسسات العربية والألمانية في القطاعات الصناعية والخدمية والمالية، من خلال تقديم برامج متخصصة في التدريب والتعليم المستمر، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تنفيذ استشارات وبرامج نوعية لبناء الجدارات التنفيذية والمؤسسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وسيُنفذ هذا التعاون عبر فروع ومقار الجامعة الألمانية في برلين وأولم بألمانيا، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المقر الرئيسي للجامعة بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية.

وقد وقّع الاتفاقية عن جانب الغرفة عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة الصناعة والتجارة العربية الألمانية، وعن الجامعة الأستاذ محمد طه عبد الهادي، مدير مركز التعليم المستمر بالجامعة الألمانية بالقاهرة.



الدكتور أشرف منصور، المؤسس الأول للجامعة (1)



الدكتور أشرف منصور، المؤسس الأول للجامعة (2)