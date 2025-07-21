شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري ببرلين يدعوا الألمان لزيارة مصر ومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والان مع تفاصيل الخبر

ألقى الدكتور محمد البدري سفير مصر لدى ألمانيا كلمة على هامش فعاليات تنظيم الجامعة الألمانية بالقاهرة بمقرها فى برلين النسخة الثالثة من معرض connects بمشاركة ألمان وسفراء دول أوروبية وأفريقية، وحوالى 16”150 شخصية بارزة من بينهم شخصيات سياسية ودبلوماسية وبرلمانية وممثلى هيئة التبادل العلمي الألمانية وأكاديميين وممثلون عن المقاطعات المختلفة في برلين،دعا خلالها المشاركين لزيارة مصر، ومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية.



وأكد السفير محمد البدرى- في كلمته خلال افتتاح معرض المتحف المصري الكبير الذي تنظمه الجامعة الألمانية ببرلين بحضور الدكتور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)

والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير - إن مصر كانت أول دولة تهتم بالمرأة من خلال مظاهر عديدة، وأن من أوائل السيدات التى حكمت في العالم كانت في مصر والدليل على ذلك الملكة المصرية حتشبسوت والتى وضعت أسس التعاملات الاقتصادية.



وقال الدكتور محمد البدرى إن أحمس كان من أعظم من حكم مصر وأصغرهم، وأن مصر القديمة، قدمت للعالم العديد من قواعد العلوم، وأن أول كتاب طبي كتب في مصر، وأن أول جراح للمخ من 5 آلاف سنة سينوى، كان مصريا، والأهم ما قدمته مصر في علوم الهندسة والرياضيات لأنه من غير المعقول أن تنفذ الأهرامات و كل هذه الآثار دون دراسات.



وأشار السفير المصري بألمانيا إلى أن مصر ذكرت 735 مرة فى التوراه 500 مرة فى الانجيل ولها ارث مسيحى قوى ولو يتم اعداد بحث عن من هو فرعون فى عهد موسى كل الناس حاولت ولم تصل لذلك وكان فى حوالى عام 1150 قبل الميلاد



ونوه السفير البدري إلى مقولة هيرودوت " إن مصر هى هبة النيل" ولكن اسمحوا لي أن أقول أن الحضارة هى هبة الناس، مقدما الشكر للدكتور أشرف منصور الدكتور أشرف منصور، ن على استضافة الجامعة الألمانية لمعرض المتحف المصري الكبير بمقر الجامعة ببرلين.

وتستمر فاعليات المعرض لمدة 10 أيام وهو مفتوح مجانا للجمهور.