شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنفى ما يتم تداوله من نتائج مزيفة للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يتم تداوله بشكل قاطع على المواقع من نتائج مزيفة لامتحانات شهادة الثانوية العامة وأن ظهور النتيجة يتم بعد الإعلان عن اعتمادها رسميا من الوزير محمد عبد اللطيف.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث سيتيح موقع الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات.

وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى الجارى 2024.2025، خلال الفترة من 15 يونيو الماضى حتى 10 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 800 الف طالب وطالبة فى النظامين القديم والجديد امتحانات الثانوية العامة 2025، وشهدت الامتحانات انضباط وهدوء وخلو الأسئلة من الأخطاء، كما رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض المخالفات ومحاولات الغش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع.