شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة في انفجار خان يونس بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرقيب أول أميت كوهين، جندي في الكتيبة الثالثة عشرة من لواء جولاني، في حادث عمليّ بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقُتل كوهين، بسبب انفجار ولا يزال جيش الدفاع الإسرائيلي يحقق في ملابسات الحادث، كما أصيب ضابط بجروح خطيرة في الحادث، نُقل لاحقًا إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلته.

كشفت تقارير عبرية، منذ قليل، عن انهيار مبنى على قوة إسرائيلية داخل قطاع غزة وجنود لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.