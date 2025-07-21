شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يزور هيئة قضايا الدولة لتهنئة المستشار حسين مدكور بتوليه منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات القضاء المصري، قام المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، بزيارة مقر هيئة قضايا الدولة، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات النيابة العامة، لتقديم التهنئة للمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، بمناسبة تكليفه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة قضايا الدولة.

وخلال الزيارة، أعرب المستشار محمد شوقي عن تمنياته بدوام التوفيق للمستشار مدكور في مهامه الجديدة، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدراته القيادية وإمكانياته الرفيعة لقيادة الهيئة نحو مزيد من التميز والإنجاز، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها الحيوية.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن خالص شكره وتقديره للنائب العام على هذه الزيارة والمبادرة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بهذه الثقة الغالية، ومشيدًا بالدور الوطني للنيابة العامة في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات والحفاظ على الأمن العام.

وشهد اللقاء تبادلًا وديًا للحديث حول سبل دعم مسيرة العمل القضائي والمؤسسي في مصر، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة لخدمة الوطن والمواطنين وحضر اللقاء من جانب هيئة قضايا الدولة لفيف من قياداتها.



المستشار محمد شوقي يهنئ الدكتور حسين مدكور



النائب العام ورئيس هيئة قضايا الدولة



الوفد من الجانبين



مستشارين



