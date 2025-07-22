شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الطريقة الصحيحة للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ..لا يشترط بطاقة شخصية سارية والان مع تفاصيل الخبر

تتمثل الطريقة الصحيحة للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025، حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس الشيوخ، عدة خطوات يتبعها كل ناخب مع رئيس لجنة الانتخابات، والمعاونين لهم.

يشترط في انتخابات مجلس الشيوخ أن يصوت كل ناخب فى دائرته وفقا لمحل إقامته فقط فلا توجد لجان مغتربين كما هو الحال فى الإستفتاءات والانتخابات الرئاسية، وبالبتبعية لابد أن يكون الناخب اسمه مقيدا بلجنة الانتخابات التى يدلى فيها بصوته.

ويمكن للناخب معرفة لجنته الانتخابية من خلال الاستعلام عن لجنة فى تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات أو من خلال موقع الهيئة ووقت الاقتراع ستفعل ارقام ورسائل النصية.

وتبدأ أولى خطوات التصويت وفقا لمدونة السلوك الانتخابى بتقديم الناخب إثبات شخصيته بطاقة الرقم القومي ولا يشترط أن تكون سارية، لرئيس اللجنة فور دخوله إلى اللجنة.

يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية الناخبين بمطابقة صورته فى البطاقة وفى الواقع، ويثبت الموظف المعاون اسم الناخب فى كشف الناخبين ثم يسلمه رئيس اللجنة بطاقتين اقتراع على ظهرها خاتم أو توقيع رئيس اللجنة، إحداهما خاصة بالنظام الفردي، عليها أسماء المرشحين، وشهرتهم وصورهم ورموزهم الانتخابية، والبطاقة الثانية فيها القائمة الوحيدة المرشحة على الدوائر بنظام القوائم.

ويتنحى الناخب بعد أخذ البطاقتين جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية، التى بها قلم جاف ومسند ويضع الناخب فى بطاقة الاقتراع بالنظام الفردى علامة صح أمام المرشحين الذى يرغب فى اختيارهم ولابد أن يكون عدد المرشحين الذين تم اختيارهم مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية وعلى سبيل المثال إذا كان مطلوب مقعد واحد فى إحدى الدوائر فلابد أن يقوم الناخب بهذه الدائرة، باختيار مرشح واحد، أما إذا كان مطلوب مقعدين فى دائرة أخرى فلابد أن يقوم الناخب باختيار اثنين فقط من المرشحين وذلك بحسب المقاعد المخصصة لكل دائرة بالنظام الفردي.

وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة والتى سيكون فيها قائمة واحدة، ويقوم كل ناخب بابداء رأيه فيها.

وداخل كل اللجنة صندوقين، الأول خاص بالنظام الفردى والأخر لنظام القائمة، وفور إثبات الناخب رأيه في البطاقتين يطويهما ويضع بطاقة الفردى فى الصندوق الخاص بها، وكذا بطاقة القوائم مطوية فى الصندوق الخاص بها، ثم يوقع الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه حتى يتم إزالة اسمه من كشوف الناخبين في الدخل منعا لازدواج التصويت، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين.

واعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أنها ستطبع بطاقات اقتراع لذوى الهمم من الإعاقة البصرية بطريقة برايل وستضع لاول مرة لغة الإشارة خلف بطاقات الاقتراع لذوى الهمم من الإعاقة السمعية أما إذا كان الناخب من ذوي الهمم على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقتين، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، كبار السن على اللجان الانتخابية فى الطوابق الأرضية، وعمدت إلى الجهات المعاونة إحضار كراسى متحركة ووضع مظلات أمام اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين حتى يدلون بأصواتهم فى أقل وقت وبشكل ميسر وفى أمان.



