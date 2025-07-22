شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مرام محمدالثلاثاء، 22 يوليو 2025 01:00 ص
يتساءل كثيرٌ من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد الامتحانات للعام الدراسي 2024-2025.
وتسهيلًا على الطلاب، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي.
- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية (عام).
- الأحد 27-7-2025: امتحان مواد الأحياء (علمي) والجغرافيا (أدبي) واللغة الأجنبية الثانية (عام).
- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الرياضيات البحتى (علمي) والرياضيات (أدبي).
- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مواد الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، والتربية الوطنية (عام).
- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادتي التاريخ (أدبي) والفيزياء (علمي).
- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي).
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