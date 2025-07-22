شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 11 ألفا من مقدمى المشورة الأسرية متواجدون لخدمة الأمهات خلال الحمل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تم توفير 11,135 مقدمي المشورة الأسرية على مستوى الجمهورية، وإن نسبة وجود غرف مشورة صحية على مستوى الجمهورية بلغت 89%.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: غرف المشورة الأسرية على مستوى الجمهورية مخصصة لمساعدة الأم خلال فترة الحمل، واختيار وسيلة تنظيم الأسرة المناسبة.

وأشارت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى أن فريق الخدمة المجتمعية سيقمن بدورهن التوعوي في نصح المنتفعات والمنتفعين للتوجه إلى الوحدات الصحية وغرفة المشورة الأسرية والعيادات المتنقلة للاستفادة من خدمات الحملة.

وأوضحت، أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة والتي أثبتت فعاليتها ونجاحاتها على مدار الحملات السابقة، ويمثل هذا النشاط جانبًا من مساهمة الوزارة في تحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم عمل معارض لمنتجات نوادي المرأة بالحملات والقوافل، وجميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية حيث يتم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المرأة ودورها الهام في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.