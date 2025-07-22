شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد احتفال الكنيسة القبطية بعيد التجلى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من الأقباط عن موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد التجلي، حيثُ تستعد الكنيسة بإحياء ذكرى تجلي السيد المسيح على جبل طابور أمام ثلاثة من تلاميذه، يوم 19 أغسطس المقبل 2025.

ويُعد عيد التجلي من الأعياد العريقة في الكنيسة، ويُقام خلاله طقس مميز يشمل القداسات والإبصاليات والتسابيح، حيث تتزين الكنائس بالألحان الروحية والترانيم التي تعبر عن قداسة هذا الحدث.

بحسب ما ورد في الأناجيل الثلاثة (متى، مرقس، لوقا)، أخذ السيد المسيح تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا الحبيب وصعد بهم إلى جبل عالٍ – يُعرف بجبل طابور – وهناك تجلى أمامهم، فأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وظهر معه موسى النبي وإيليا النبي يتحاوران معه، في مشهد يؤكد اتصال المسيح بالعهدين القديم والجديد.

يُذكر أن الحدث وقع على جبل طابور، المعروف أيضًا بـ"جبل الطور"، ويقع شمال فلسطين ويصل ارتفاعه إلى نحو 588 مترًا فوق سطح البحر. ويُعد من الأماكن المقدسة التي ارتبطت بعدد من الأحداث، ويصنف ضمن الجبال الرمزية في الكتاب المقدس.