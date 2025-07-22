شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية).

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الثاني) لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني) خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا للجدول التالي:

- الأربعاء 6-8-2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 7-8-2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- السبت 9-8-2025: امتحان مادة الهندسة.

- الأحد 10-8-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الإثنين 11-8-2025: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

- الثلاثاء 12-8-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية "خاص بالسعيدية".