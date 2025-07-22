شكرا لقرائتكم خبر عن العائلات الأجنبية تستمتع بزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حالة من البهجة والفرحة تعيشها الأسر والعائلات الأجنبية من سياح العالم خلال تواجدهم في محافظة الأقصر، حيث يتحدون بها حرارة الطقس المرتفعة في تلك الفترة من كل عام، وذلك عبر الاستمتاع بالزيارات السياحية والأثرية للمعابد والمقابر الفرعونية شرق وغرب المحافظة.

وحصل ”الخليج 365” على صور مميزة لزيارات سياحية كبيرة في معابد الكرنك والأقصر ومقابر البر الغربى، حيث إنه رغم موجة الطقس الحارة التي تضرب المحافظة وجنوب الصعيد، تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، حيث يحصل السياح لدى تواجدهم فى الأقصر على دعم كبير من المسئولين في المعابد، وتنظيم الجولات والرحلات صباحاً ومساءاً للاستمتاع بالرحلات السياحية والأثرية الأبرز حول العالم والتى تجذب الجميع للتنزه صباحاً فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلاً فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

ومن جانبه، كشف المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لـ"الخليج 365"، على أن الأقصر بها من الآثار والمعابد والمقابر ما لا تملكه مدينة غيرها في العالم، وكعادة تلك المدن ينتظر الجميع داخلها الموسم السياحى الذي يكون موسم رواج في كل شيئ وخير للجميع، وعلى جانب المتعاملين من السياح في الحياة اليومية بالمدينة تخطط المحافظة لعمل دورات تأهيل للجميع من سائقي حنطور وتاكسي وتعاون مع غرف شركات السياحة والفنادق لتطوير مستوى الجميع فالأقصر بها 4500 غرفة عائمة و4000 غرفة عائمة نسعى لزيادتها مستقبلاً.

وقال محافظ الأقصر إنه لديهم مهمة خاصة لتكون الأقصر على غرار المدن العالمية في سياحة المؤتمرات الدولية، ويسعى لبدء العمل بعد الدراسة الشاملة لإقامة قاعة مؤتمرات ضخمة في مدينة طيبة، وأرض للمعارض لتكون نواة لجذب أكبر لسياحة المؤتمرات، وكذلك نسعى لإنهاء كورنيش البر الغربى بعد تطوير كورنيش وممشى الشرق الذي لا يحتاج سوى بعض الخدمات لتوفير حياة طوال النهار والليل ممتعة للسياح بجانب المواطنين، وكذلك يرحب بكل أفكار المستثمرين في القطاع السياحى لتطوير الترفيه والمتعة للسياح عقب زيارتهم للمعابد والمقابر وتوفير حياة ليلية مميزة لضيوف مصر والأقصر من حول العالم.



أجنبية تلتقط الصور التذكارية داخل معابد الكرنك بالأقصر



استمتاع أجنبي بضوء الشمس فى إحدي غرف الكرنك



استمتاع الاجانب الصور التذكارية داخل معابد الكرنك بالأقصر



استمتاع سياح العالم فى معابد الكرنك بالأقصر



بهجة الأطفال الأجانب فى قلب معابد الكرنك بالأقصر



سعادة الأجانب فى مدخل معابد الكرنك بالأقصر



سياح العالم فى قلب الغرقة المقدسة بالكرنك