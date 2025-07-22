شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتكليف من رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتعرب عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجالات المختلفة ودعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

وقد نقل الوزير عبد العاطي تحيات وتقدير رئيس الجمهورية إلى نظيره النيجيري، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط البلدين، مؤكدا الحرص على مواصلة الدفع بأطر التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، في ظل ما يجمع البلدين من تطلعات مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن زيارته لنيجيريا تأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين في البرازيل في نوفمبر 2024، ومخرجات الجولة الثالثة من المشاورات السياسية على مستوى وزيري الخارجية التى عقدت بالقاهرة في يناير 2025 وتوجت بالاتفاق على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة شاملة، في تجسيد للحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية واستكشاف فرص ومجالات جديدة للتعاون تحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.

وأشار الوزير عبد العاطي الى أهمية استغلال القدرات التى يتمتع بها البلدان، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية لاسيما مجالي التجارة والاستثمار، مشيراً فى هذا السياق إلى حرصه على اصطحاب وفد رفيع المستوى من 30 رجل أعمال ورؤساء وممثلى الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للشراكة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصحة، والبناء والتشييد، والصناعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المشتركة.

ومن ناحية أخرى، أعرب الوزير عبد العاطى عن تقدير مصر لإعلان نيجيريا دعمها الرسمى لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو الذى حضر اللقاء مع الرئيس النيجيرى، مبرزا ما يتمتع به المرشح المصري من قدرات ومهارات تجعله الأنسب لهذا المنصب الرفيع، وما حظي به الترشيح الأفريقي من تأييد واسع منذ الإعلان عنه في أبريل 2023.

وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة الارهاب، أعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر لنقل خبراتها وتقديم كافة سبل الدعم في مجال مكافحة الإرهاب، بما يشمل الدعم التدريبي والميداني، ومكافحة الفكر المتطرف من خلال الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الساحل وغرب إفريقيا، والقرن الإفريقي، والسودان، وليبيا، حيث عكس اللقاء توافق رؤى البلدين إزاء أهمية تكثيف العمل الأفريقي المشترك، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات الأمنية التي تهدد القارة الافريقية.

من جانبه، طلب الرئيس النيجيري نقل تحياته وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية، مثمنا الدور المحوري والبناء الذى تلعبه مصر لدعم الأمن والاستقرار والتنمية فى القارة الأفريقية. وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر ونيجيريا من تطور لافت فى المجالات المختلفة، مؤكدا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الإفريقية والدولية بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين المصرى والنيجيري.