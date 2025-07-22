شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طلاب الدور الثانى بالأزهر يؤدون امتحانات الفيزياء والرياضيات والقرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائى الأزهرى امتحان الدور الثانى، اليوم الثلاثاء، فى مادتى اللغة العربية ومتعدد التخصصات، فيما يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والمهارات المهنية، كما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان في مادتي اللغة العربية ورقة ثانية والرياضيات، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية ورقة ثانية والهندسة.

كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى الامتحان فى مادتى القرآن والصرف والإنشاء، أما طلاب القسم الأدبى فيؤدون الامتحان فى مادتى القرآن والصرف والإنشاء، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان فى مواد القرآن الكريم والفيزياء، أما الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى فيؤدون الامتحان فى مواد القرآن الكريم والصرف.