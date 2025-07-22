شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة :مصر تشهد تقدما ملحوظ فى رقمنة المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

اكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تشهد نموًا متسارعًا في سوق التكنولوجيا، مدعومًا بقوى عاملة واعدة، مع تقدم ملحوظ في رقمنة المستشفيات.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بيتر أوجانيسيان، المدير التنفيذي لشركة “HP” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث التعاون في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في تدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات من خلال ورش عمل بالمستشفيات، وزيارة أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب المهني للتعرف على برامجها المتطورة. كما بحث اللقاء تقديم محاضرات في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لتبادل الخبرات التقنية.