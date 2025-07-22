شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 8 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8 ملايين 979 ألفًا و 235 خدمة طبية مجانية خلال ستة أيام فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة» التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس مليونًا و754 ألفًا و 836 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون قدّمت الحملة نحو 685 ألفا و 266 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.



وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 429 ألفًا و 166 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 116 آلاف و 614 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 50 ألفًا و 141 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 45 ألفًا و243 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 3 آلاف و801 خدمات، كما قدمت الحملة 216 ألفًا و 563 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدمت 6 آلاف و104 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 102 ألفًا و410 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 2,567 عملية ضمن قوائم الانتظار، كما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 10 آلاف و41 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 86 ألفًا و920 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.