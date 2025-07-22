شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 557 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحيرة والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزير البيئة ، عن التسليم النهائي لخلية الدفن الصحي "بدر 2" على مساحة 33 فدان ، وأعمال الساتر الخاصة بالخلية الأولى ، والتسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي الجديدة "بدر 3" على مساحة 5 أفدنة ، بمركز بدر بمحافظة البحيرة تمهيدًا لتشغيلها ضمن المرحلة الجديدة من المدفن الصحى وتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة ، كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بغرب المنيا بمحافظة المنيا وذلك ضمن العقد الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع ، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إطار جهود الحكومة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال قد قامت بأعمال التسليم لخلايا الدفن بالبحيرة والمدفن الصحى بالمنيا بحضور ممثلي من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وذلك ضمن تنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمركز بدر وأعمال الساتر الخاصة بالخلية الأولى بلغت حوالى 188 مليون جنيه، لافتة إلى أن محافظة البحيرة شهدت تنفيذ مشروعات أخرى ضمن منظومة المخلفات، شملت محطة وسيطة ثابتة بمنطقة دمنهور بتكلفة 29 مليون جنيه، ومحطة وسيطة أخرى بمنطقة كفر الدوار بتكلفة 31 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع نحو 188 ألف طن تراكمات بتكلفة بلغت 32 مليون جنيه.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى الإهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحيرة ، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة بلغت نحو 280 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى النظافة العامة وحماية البيئة، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

كما أشارت د.منال عوض إلى أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحى الآمن بمنطقة غرب المنيا بلغت حوالى 62.5 مليون جنيه ، حيث يتكون المدفن من خلية دفن صحي على مساحة 8.5 فدان، وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأضافت د. منال عوض أنه يجري حالياً إنشاء عدد 2 مدافن صحية آمنة بكلا من (العدوة – تونا الجبل ) بإجمالي تكلفة 125 مليون جنيه، كما تم الإنتهاء من تسليم مصنع المعالجة والتدوير المخلفات بتونا الجبل بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 277.5 مليون جنيه ، مشددة على ضرورة استمرار جهود الحكومة لتطوير منظومة البنية التحتية للمخلفات بمواصفات فنية حديثة تواكب المعايير البيئية العالمية ، بما يسهم في تحسين كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى خدمات النظافة، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة، حيث تعد هذه المشروعات الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق التحول البيئي المنشود، ودعم جهود الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية.