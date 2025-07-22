شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى المدرسين والدارسين فى البرنامج الصيفى للغات والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مساء أمس، المدرسين المشاركين في البرنامج الصيفي للغات لعام 2025، أحد برامج المكتب البابوي للمشروعات والذي يقام للعام التاسع على التوالي، بمشاركة مدرسين متطوعين من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا، إلى جانب مصر.

وأعرب قداسة البابا عن شكره وتقديره للمدرسين المتطوعين على مجهوداتهم المخلصة والمستمرة، التي كان لها أثر كبير في نجاح البرنامج، مشيدًا بروح التعاون والتفاني التي يقدمها الجميع لخدمة الطلاب وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم اللغوية. وسلم البابا تواضروس شهادات تقدير للمدرسين المشاركين تكريمًا لهم ولعطائهم المتميز.

والتقى قداسته كذلك الطلاب المشاركين في البرنامج، وأشاد خلال حديثه إليهم بحرصهم على تعلم اللغات، لافتًا إلى أهمية تعلُّم اللغات في عصرنا الحالي، مؤكدًا أن تعلُّم لغات جديدة يفتح آفاقًا أوسع للمعرفة والتواصل مع العالم. والتقط معهم صورة تذكارية.

ويهدف البرنامج الصيفي للغات إلى تطوير المهارات اللغوية للشباب من مختلف المحافظات. واستفاد من البرنامج هذا العام 446 طالبًا وطالبة من عدة محافظات من بينها: القاهرة، حلوان، الإسكندرية، وقنا، حيث تم تقديم دورات تعليمية في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم العلمية والعملية.