شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يوجه بتطوير شامل لإدارة قناطر الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة إجراءات تطوير الإدارة العامة لري قناطر الدلتا.

‎شدد سويلم على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للمنشآت المائية بقناطر الدلتا، نظرًا لدورها الحيوي في إدارة وتوزيع المياه بمنطقة الدلتا. وأكد على ضرورة الحفاظ على هذه المنشآت وتحديث أدوات إدارتها وتشغيلها لضمان قيامها بدورها على أكمل وجه.

‎ووجه بتوفير الإمكانيات البشرية والمعدات اللازمة لزيادة معدلات التطهيرات أمام المنشآت المائية بالقناطر الخيرية.

‎كما كلف بوضع خطة شاملة لصيانة وتطوير منظومة تشغيل مجموعة القناطر، وتحديث أنظمة رصد وقياس التصرفات خلف مجموعة المنشآت المائية الواقعة تحت إشراف الإدارة.

‎أكد سويلم على أهمية تعظيم الاستفادة من الورش الإنتاجية التابعة للإدارة العامة لري قناطر الدلتا، وتوفير الدعم اللازم للإدارة من الموارد البشرية واللوجستية. يهدف ذلك إلى تمكين الإدارة من الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ذاتيًا للمنشآت المائية والحدائق الواقعة تحت إشرافها.

‎كما شدد على استمرارية أعمال تطوير الحدائق واستثمار الأملاك التابعة للوزارة، بما لا يعيق المهام الأساسية لإدارة وتشغيل وصيانة مجموعة القناطر.

‎ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم الاستفادة من الأملاك وتحصيل المديونيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات السكن الإداري.

‎تتولى الإدارة العامة لري قناطر الدلتا الإشراف على إدارة مجموعة من القناطر الرئيسية بإجمالي 27 منشأ، منها 11 منشأ في القناطر الخيرية، و15 منشأ في هندسة زفتى بالغربية، ومنشأ واحد في هندسة إدفينا بالبحيرة.

‎و تقوم الإدارة بتنفيذ أعمال الموازنات وفقًا لتعليمات الإدارة المركزية لشئون المياه، وقياس التصرفات وتسجيل المناسيب بصفة يومية، بالإضافة إلى إجراء الصيانة الدورية المطلوبة للقناطر بالتنسيق مع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وتنفيذ أعمال التطهيرات أمام المنشآت المائية.

