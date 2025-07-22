محافظ دمياط وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة أنشطة التوعية بخطورة المخدرات

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القاهرة - سامية سيد - الدكتور أيمن الشهابي والدكتور عمرو عثمان يشهدان فعاليات إطلاق سلسلة من الأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز وغيرها من المعتقدات الخاطئة تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وتقديم خدمات المشورة والعلاج مجانا لأى مريض إدمان وفى سرية تامة الأنشطة التوعوية تستهدف 50 ألف شخصا يترددون يوميا على منطقة اللسان وشارع النيل طوال فترة الصيف ورش حكى وألعاب تفاعلية لتنمية مهارات الأطفال ورفع وعيهم بخطورة التدخين والتعاطي

في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية ، افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وحدة للصندوق بالممشى السياحي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط يستهدف من خلالها الصندوق بالتعاون مع محافظة دمياط، تنفيذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة المخدرات في ظل تردد عدد كبير من الشباب والأسر على مدينة رأس البر خلال فترة الصيف، كما شهد المحافظ ومدير الصندوق فعاليات إطلاق سلسلة من الأنشطة والبرامج الوقائية لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة لتنفيذ أنشطة للتوعية بخطورة المخدرات

الدكتور أيمن الشهابي والدكتور عمرو عثمان يشهدان فعاليات إطلاق سلسلة من الأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة

وتتضمن الأنشطة التوعوية تنفيذ مبادرة "خدعوك فقالوا" التى تستهدف توعية الشباب من رواد الممشى السياحي ومنطقة اللسان وشارع النيل ،بأضرار تعاطي المخدرات حيث يتردد على هذه المناطق ما يقرب من 50 ألف شخصا يوميا من الشباب والأسر والأطفال طوال فترة الصيف كما تستهدف الأنشطة تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، والقبول الاجتماعي وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، أيضا تنفيذ أنشطة لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" للصندوق على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن، أيضا رفع الوعي بمخاطر المخدرات الاصطناعية والتي تسبب العديد من الأضرار على الصحة الجسدية والنفسية.

الدكتور أيمن الشهابي والدكتور عمرو عثمان يشهدان فعاليات إطلاق سلسلة من الأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة



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كما تستهدف الأنشطة الأطفال من خلال استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية لتنمية مهاراتهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة التدخين والتعاطي منها لعبة "المتاهة" وهي إحدى الألعاب التي تشجع على تحفيز التفكير المنطقي لاتخاذ القرار، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير في الطريق الصحيح ولكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين ومع كل مشكلة يعطي المدرب نصائح لتذليل العقبات التي تواجه الطفل بشكل إبداعي تساعده على اتخاذ قرارات إيجابية بشأن كيفية اختيار الأقران ومواجهة المشكلات بشكل إيجابي وفقا لقرارات منطقية وحتى الوصول إلى بر الأمان بشكل يجذب الطفل، كما يتم تنظيم ورش حكى للأطفال وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في التوعية، حيث تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات التي تحمل رسائل وقائية يستخلصها الطفل واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال ومرتبطة برفع الوعى بخطورة التدخين منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين إن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

وأشاد محافظ دمياط بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة وعلاج الإدمان وتعاطى المخدرات، وتنفيذ أنشطة توعوية بأضرار المخدرات ، لافتًا إلى أهمية تنفيذ تلك الأنشطة بمدينة رأس البر خلال فصل الصيف وذلك للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين، هذا إلى جانب ما يقوم به الصندوق من جهود ، للتعريف بالخدمات التى يقدمها الصندوق للعلاج بالمجان وفى سرية تامة

فعاليات إطلاق سلسلة من الأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة

الدكتور أيمن الشهابي والدكتور عمرو عثمان يشهدان فعاليات إطلاق سلسلة من الأنشطة الوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة طوال فترة الصيف في المدن الساحلية بالتوازي أيضا مع تنفيذ الأنشطة التوعوية في المدارس والجامعات طوال فترة الدراسة للوقاية من المخدرات، كذلك في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع وعى الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023"ويأتى ذلك ضمن تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، كما وجه الدكتور عمرو عثمان الشكر للدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط على دعمه لأنشطة الصندوق داخل المحافظة، لاسيما البرامج الوقائية لرفع الوعى بخطورة الإدمان.



