شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للطفولة تتلقى تقريرا عن أداء عمل خط نجدة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

تلقت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقريرًا نصف سنوي عن أداء العمل بخط نجدة الطفل خلال الفترة من يناير وحتى يونيه 2025، والذي تضمن تلقي الخط الساخن 16000، عدد 227 ألف و 523 مكالمة هاتفية بمتوسط يومي 1243 مكالمة هاتفية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أن الخط الساخن 16000 سجل 11 ألف و 644 شكوى وطلب مساعدة وخدمة أي بمتوسط يومي 65 بلاغاً يوميًا، مشيرة الى أن 87% من إجمالي طالبي الخدمة كان للدعم والمساندة للأطفال في وضعية الخطر، وأن 13% كان طلبا للاستشارات النفسية والقانونية.

وأضافت "السنباطي"، أن الشكاوى التي استقبلها خط نجدة الطفل تنوعت ما بين "الإهمال الأسري، والعنف سواء المعنوي أو البدني، وعمل الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، وزواج الأطفال، فضلا عن تقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالشكاوى الخاصة بالتنمر، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز والتهديد"، مشيرة إلى أن خط نجدة الطفل نجح في إنقاذ 179 طفلة من الختان خلال الترة السابق ذكرها، كما تم إيقاف 107 حالة لزواج فتيات أطفال دون السن القانوني، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الجرائم.

ووجهت "السنباطي"، الشكر لكافة الجهات والوزارات المعنية التي تتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في انقاذ الأطفال وتقديم كافة الدعم اللازم لهم، وعلى رأسهم النيابة العامة "مكتب حماية الطفل" بمكتب المستشار النائب العام، والتي لا تدخر جهدا في إنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون والمواثيق الدولية، ووزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك وحدات حماية الطفل بالمحافظات، والتي تقوم باستقبال الشكاوى على مدار الساعة للتدخل السريع، فضلاً عن جهود العاملين بالجمعيات الأهلية التى تتعاون مع المجلس.

ومن جانبه قال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن أكثر المحافظات طلبًا للخدمة كانت محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، والقليوبية" ، مؤكدًا أن المجلس ممثلا في الإدارة العامة لنجدة الطفل اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الأطفال وإزالة الخطر والضرر عنهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد "عبد الرازق" أن المجلس يوفر الخدمة الخاصة بتقديم الاستشارات التليفونية المجانية سواء القانونية أو النفسية على الخط الساخن 16000، فضلا عن خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري وتعديل السلوك، والتخاطب، من خلال جلسات مقدمة من وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل، والتي تعمل على مدار 5 أيام أسبوعيا من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا من فريق عمل متخصص في هذا الشأن، وذلك بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمعادي، محافظة القاهرة.



ومن جانبه أوضح الاستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أنه يتم استقبال الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال آليات استقبال الشكاوى وهي خط نجدة الطفل 16000 او من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 او من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أنه يتم التدخل الفوري والعاجل لكافة البلاغات الواردة ويتم التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون مع وحدات حماية الطفل بالمحافظات لاتخاذ تدابير عاجلة لإزالة الخطر والضرر عن الأطفال، فضلا عن التعاون مع شبكة من الجمعيات الأهلية والتى بها فريق من الأخصائيين الاجتماعيين على كفاءة عالية في التعامل مع هذه الحالات.

