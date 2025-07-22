شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء مجلة "القصر" وتشغيل الموقع الإلكترونى لمجلة "طب الأزمات والكوارث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس كلية طب قصر العيني على إعادة إصدار مجلة "القصر"، التي كانت تصدر من ذي قبل، على أن يتم إصدارها بشكل يتواكب مع مستجدات العصر ومستحدثات المنظومة الطبية وتوزع مجانًا داخل قصر العيني، والتي توثق كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالكلية والمستشفيات. وفي هذا السياق، علّق الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات قائلاً:

“عودة مجلة القصر إلى الصدور خطوة نحو الحفاظ على ذاكرة الكلية المؤسسية، ومشاركة المجتمع الجامعي والطبي في ما ننجزه من تعليم وبحث وخدمة صحية، وهو ما يدعم الشفافية والتوثيق المستمر لحراك قصر العيني العلمي والمهني.”

كما أعلن المجلس عن تشغيل الموقع الإلكتروني لمجلة "طب الأزمات والكوارث"، المتخصصة في تغطية الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، والتي سيتم إصدارها بشكل دوري أربع مرات في العام. وستقبل المقالات العلمية المتخصصة في هذا المجال للنشر عبر الموقع، على أن تصدر المجلة تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، ويرأس تحريرها الدكتور عبد المجيد قاسم – وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

واستعرض الرابط الخاص بتحديثات المجلة الدولية ذات الصلة:

https://link.springer.com/journal/44467/updates/27789746

تضمن الاجتماع كذلك الإشارة إلى زيارة رئيس وزراء دولة صربيا لجامعة القاهرة، والتي جرت تحت رعاية وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وعميد كلية طب قصر العيني الدكتور حسام صلاح، وذلك في قبة جامعة القاهرة. وقد أشار الدكتور حسام صلاح إلى أن هذه الزيارة تُمثل انطلاقة لشراكات أكاديمية دولية فاعلة في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي، مع التأكيد على مكانة كلية طب قصر العيني كأول مدرسة طبية في مصر والعالم العربي، ودورها المستمر في تطوير المنظومة الصحية.

استعرض المجلس ورش العمل التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام متتالية (6–8 يوليو 2025) لتقييم برامج تدريب أطباء الامتياز في الأقسام الإكلينيكية. وأكد الدكتور حسام صلاح أن هذه الورش جاءت في إطار حرص الكلية على ضمان جودة التدريب وتطويره بما يُحقق الجدارة المهنية، موجّهًا الشكر للأقسام المشاركة ومتابعي البرنامج، ومشددًا على استمرارية المتابعة حتى يتسنى الوصول إلى الهدف الأساسي من التدريب بخروج طبيب قادر على خدمة المرضى واستحداث طرق العلاج التي تحقق الشفاء لهؤلاء المرضى.

كما أشار المجلس إلى الجولة التفقدية التي قام بها رئيس جامعة القاهرة لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، والتي أكد خلالها دعم الجامعة لجهود التطوير الشامل داخل المستشفيات الجامعية.

وفي إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، ناقش المجلس الزيارات الرسمية لوفود سفارات كل من غينيا (23 يونيو)، بوركينا فاسو (29 يونيو)، وكوت ديفوار (8 يوليو)، للتعرف على برنامج التعليم الطبي باللغة الفرنسية بكلية الطب، وهو ما يعكس انفتاح الكلية على البرامج الدولية والتوسع في التخصصات متعددة اللغات.

كما استعرض المجلس النشاط العلمي للأقسام، والذي شمل عددًا من الفعاليات البارزة، منها المؤتمر السنوي لوحدة السكر والغدد الصماء والتغذية العلاجية – قسم الباطنة (18–19 يونيو)، فعاليات اليوم العالمي للتوعية بالبهاق (29 يونيو)، اليوم العلمي لقسم الطب المهني والبيئي بعنوان "التسرب النووي في فنائنا الخلفي – التأثير الصحي والاستعداد" (6 يوليو)، إضافة إلى مؤتمرات قسمي أمراض المخ والأعصاب، وأمراض الكلى، وقسم الطب المهني والبيئي، المنعقدة جميعها في يوم 10 يوليو 2025، فضلًا عن الأنشطة العلمية الدورية لقسم الفارماكولوجيا الطبية.

أشاد المجلس بجهود قطاع التعليم والطلاب في تطوير المناهج بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يستهدف إعداد خريج متميز علميًا وعمليًا، قادر على تقديم رعاية صحية فعالة. كما ثمّن الأداء الجيد خلال الامتحانات وجهود الدكتورة حنان مبارك – وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب – والعاملين على متابعة العملية التعليمية.

كما استعرض المجلس ورشة العمل حول "ست خطوات لتقييم الطلاب الفعال في عصر الذكاء الاصطناعي"، التي ناقشت سبل دمج التكنولوجيا الحديثة في إعداد وتقييم الامتحانات.

ناقش المجلس نشاط قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تضمن تنظيم مؤتمر علمي بعنوان "الذكاء الاصطناعي في المهنة الطبية: ما التحديات؟" بتاريخ 29 يونيو، بالإضافة إلى قافلة طبية إلى منطقة أبو قتادة (18 يونيو) لخدمة تخصصات الأطفال، العيون، وأمراض النساء والتوليد، إلى جانب زيارة ميدانية لقسم الطب المهني والبيئي إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالواحات البحرية (18–20 يونيو) لتقييم المخاطر البيئية والمهنية، وقافلة طبية إلى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية (2 يوليو) بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة.