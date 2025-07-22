شكرا لقرائتكم خبر عن لحقت بالأشقاء الـ5.. وفاة الطفلة فرحة فى واقعة أسرة دلجا بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

فارقت الطفلة "فرحة ، الحياة بمستشفى الإيمان العام داخل عناية سموم لتلحق بأشقائها الخمسة بعد حجزها لمدة أيام داخل المستشفى وقبلها بمستشفى صدر المنيا، حيث كانت تتلقى العلاج إثر ظهور أعراض مماثلة لتلك التي أودت بحياة أشقائها، والتي شملت قيئًا وارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة ، ولم يتبين حتي الآن سبب الوفاة.

وكان "نصر محمد " والد المتوفين تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي يوم السبت للعناية المركزه بقسم السموم ويرافقه زوجته وشقيقته والجميع خضع لسلسة من الفحوصات والتحاليل الدقيقة وأخذ عينات وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة.

كشف مصدر مسؤول بـ وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الحالة الطبية لوالد الأطفال الأشقاء الخمسة المتوفين بقرية دلجا مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، حيث قال: المريض في وضع لا يهدد حياته بشكل مباشر، مع استقرار العلامات الحيوية والأعراض تحت السيطرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع: النيابة العامة فى واقعة وفاة الأطفال الأشقاء الخمسة بقرية دلجا مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، أمرت بعمل التحاليل الطبية التى تكشف سبب الوفاة، وسيتم الإعلان عنها قريبا بعد انتهاء التحقيقات.

وتابع المصدر: النيابة العامة هي الجهة القضائية المختصة بإعلان نتيجة التحقيقات التي تتولاها وتباشرها حاليا، حتى التوصل إلى جميع مسببات الواقعة.

ونفى المصدر ما يتردد عن إصابة الأطفال بمرض غامض أو غيره من الاحتمالات التي تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن جميع ما يتردد غير علمي ويفتقر لأي دليل ويؤدي إلى إثارة البلبلة.