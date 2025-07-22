شكرا لقرائتكم خبر عن نقابات عمال فلسطين و"العمل الدولية" يبحثان استحقاقات عضوية فلسطين بالمنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعا تنسيقيا هاما مع مكتب منظمة العمل الدولية في مقرهم بمحافظة رام الله بهدف بحث سبل تعزيز بناء قدرات الجسم النقابي الفلسطيني، واستعراض استحقاقات عضوية فلسطين في منظمة العمل الدولية.

حضر الاجتماع من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الأمين العام شاهر سعد، وأعضاء الأمانة العامة سعيد الزبيدي، وخالد بركات، وعائشة حموضة، إلى جانب أمين سر مجلس الاتحاد فرع رام الله علاء مياسي، ومدير دائرة المشاريع وسيم كلبونة.

ومن جانب منظمة العمل الدولية، حضر كل من ” دان كورك ” مدير مكتب المنظمة في فلسطين، ورشا الشرفا مديرة البرامج، ومهند شلبي منسق مشروع التعافي الاقتصادي والحقوق العمالية.

وناقش المجتمعون أهمية بناء قدرات الفريق الثلاثي الفلسطيني، ووضع تصور واضح حول الاستحقاقات المترتبة على عضوية فلسطين في منظمة العمل الدولية، إلى جانب مراجعة نتائج الدراسة التقييمية للمؤسسات التي نُفذت مؤخرا، والتي سيتم البناء عليها من خلال ورشة عمل مقررة في شهر أيلول المقبل بمشاركة قيادات الاتحاد، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة، والتحديات، والفرص، وصياغة خطط عمل واقعية ضمن خطة زمنية واضحة.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومنظمة العمل الدولية الى إيجاد حلول واقعية تخدم الطبقة العاملة الفلسطينية لأهم المشاكل التي يعانون منها وأبرزها البطالة في ظل الوضع الراهن.