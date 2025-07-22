شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة بأسيوط يتبرعون بدمائهم للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

قامت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى، الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.